РФ приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Чехии и Болгарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия решила приостановить разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии из-за намерения ремонтировать украинскую военную технику и поставок Киеву западных вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она пояснила, что прекращается предоставление услуг по конструкторско-техническому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов Ми, абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, поставкам запасных частей и комплектующих.
Представитель министерства отметила, что чешские и болгарские предприятия больше не могут проводить работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом российских вертолетов.
"И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", – заключила Захарова.
Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор заявил, что Европа выбрала умеренный путь поддержки Украины и не спешит ее увеличивать. В пример он привел Германию, которая пообещала много, а сделала мало. При этом Шандор отметил, что отправлять Киеву практически нечего – запасы советского оружия скоро закончатся.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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