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Политика

13:27

В МИД РФ заявили, что США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса

политика

Фото: TACC/Станислав Красильников

США предоставляли Украине разведывательные данные для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, США еще и негласно откомандировали инструкторов, которые помогали украинским военным правильно прицеливаться.

"Именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", – добавила Захарова.

Ранее в Минобороны сообщили, что на всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть. По данным министерства, в подконтрольных российским силам населенных пунктах налажены продовольственные поставки. В городах постепенно начинают оживать рынки и городские службы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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