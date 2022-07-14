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Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые захватили в качестве трофея американскую гаубицу М777, сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Там опубликовали видео, на котором продемонстрирована американская артиллерийская установка. Уточняется, что гаубицу обнаружила воздушная разведка ЛНР, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса.

Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские войска обстреливают ими города и поселки республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители.

Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, а также самоходных пушек "2С7 Пион", поставленных Украине из США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США и их союзники вряд ли смогут долго продолжать оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне. По информации издания, чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

