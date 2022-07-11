ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами для РСЗО и гаубиц, поставленных США

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, а также самоходных пушек "2С7 Пион", поставленных Украине из США, сообщили в Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков также рассказал, что российские военные уничтожили в районе Харькова склад, на котором хранилось более 200 тонн иностранных противотанковых комплексов и ракет к ним.

За сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, живая сила и военная техника в 156 районах.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США и их союзники вряд ли смогут долго продолжать оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне. По информации издания, чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

