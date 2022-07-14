В МО РФ заявили о восстановлении централизованной власти в освобожденных районах Украины

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На всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, в подконтрольных российским силам населенных пунктах налажены продовольственные поставки. В городах постепенно начинают оживать рынки и городские службы.

В Минобороны добавили, что мирные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Херсонской области больше нет подконтрольных Украине органов власти. В Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

