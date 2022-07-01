В Госдуме заявили, что Змеиный остается под контролем ВС РФ

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Остров Змеиный остается под контролем российского флота и воздушно-космических сил. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Черняк.

"Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов. <...> Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", – сказал парламентарий.

По его словам, Россия формирует тактику ведения боевых действий, исходя из важности сохранения жизни бойцов РФ. Актуальность отвода войск с острова возросла после получения Украиной ствольной и реактивной артиллерии от Запада, пояснил он.

Также Черняк отметил, что теперь никто не сможет обвинить Россию в блокировании выхода судов из украинских портов и создании продовольственного кризиса.

Накануне Минобороны РФ сообщило о выводе со Змеиного находящегося там гарнизона в качестве шага доброй воли. ВС РФ завершили на острове выполнение всех поставленных задач.

Позже в генштабе ВСУ заявили о планах вернуть Змеиный под физический контроль украинский войск. При этом отмечалось, что Украина якобы уже контролирует остров с помощью оружия.

