РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Министерство иностранных дел РФ сообщило о приостановке реализации соглашения с Японией о сотрудничестве в рамках промысла на море. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой указано, что в Токио "замораживают" выплаты в области промысла морских живых ресурсов по договору, заключенному еще в 1998 году.

