"Деньги 24": стоимость доллара и евро на Мосбирже

Рубль немного теряет в стоимость по отношению к доллару на Мосбирже. Валюта РФ держится между отметками в 61 и 62 рубля за доллар. По евро похожая картина, но на отметках между 65 и 66 рублями.

Валютными торгами занимаются экспортеры и импортеры. Первых больше, чем вторых. По мере наращивания параллельного импорта доллар и евро будут искать баланс, выгодный всем. Об этом – в программе "Деньги 24".