Российские саперы разминировали сельскохозяйственные поля в ЛНР

Российские саперы разминировали несколько сельскохозяйственных полей на территории Луганской Народной Республики. Заряды там оставили отступающие украинские войска.

Такие работы проводятся ежедневно, заявки на разминирование присылают руководители фермерских хозяйств. Только после того, как саперы убедятся, что участок земли безопасен, на поле выпускают тракторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

