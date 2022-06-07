Глава Минцифры рассказал о плане при отключении РФ от европейской интернет-сети

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В случае отключения России от точек обмена трафиком в Европе она будет получать интернет-трафик из стран Азии, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"У нас есть план Б: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию", – цитирует его РИА Новости.

Шадаев также сообщил о готовности "Ростелекома" к такому развитию событий. Кроме того, прецеденты отключения операторов РФ от международных точек обмена трафиком уже были.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что в случае отключения России от глобальной Сети у граждан не будет доступа к иностранным сервисам и сайтам. Однако существенного вреда это не принесет, считает он.

По словам Власова, недружественные страны могут предпринять различные шаги, вплоть до попытки отключения РФ от глобального интернета, однако российская сторона готовилась и к такому развитию событий.

