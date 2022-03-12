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технологии

13:02

Отключение "МегаФона" и "Ростелекома" от LINX не окажет влияния на качество сервисов

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отключение "МегаФона" и "Ростелекома" от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX не повлияет на качество сервисов. Об этом со ссылкой на пресс-службы компаний сообщает ТАСС.

В "МегаФоне" отметили, что за несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, существенно снизился.

"Поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов", – добавили в пресс-службе.

Аналогичную позицию высказали и в пресс-службе "Ростелекома". В компании сообщили, что трафик, приходящийся на LINX невелик, и его потеря не является критичной.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что у компаний Google и Apple есть техническая возможность заблокировать операционные системы Android и iOS в России. Однако в этом случае российские разработчики могут представить собственное программное обеспечение для гаджетов, указал специалист.

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