Эксперт оценил риски превращения смартфонов в России в "кирпичи"

12:05
Фото: depositphotos/Goodluz
Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Москве 24, что у компаний Google и Apple есть техническая возможность заблокировать операционные системы Android и iOS в России.
Однако в этом случае российские разработчики могут представить собственное программное обеспечение для гаджетов, указал специалист. В частности, уже разработана отечественная ОС Astra Linux.
Ранее американская корпорация Apple сообщила о приостановке в РФ продажи техники. Также компания приняла решение ограничить работу сервиса Apple Pay. Кроме того, россиян предупредили, что с 10 марта при помощи российских карт не удастся расплатиться в App Store. Это связано с тем, что Visa и Mastercard приостанавливают операции на территории России. То же самое касается и покупки приложений в Play Market.
В качестве примера специалист привел китайскую компанию Huawei, которая представила свою собственную операционную систему HarmonyOS. "Она выглядит как Android, но Google ее уже отключить не может. Huawei со своей ОС управился менее чем за два года", – сказал Масалович.
Вместе с тем, по мнению эксперта, если в РФ перестанут работать Android и iOS, то до появления отечественной операционной системы в стране будет расти серый рынок.
"Спекулянты начнут покупать гаджеты в доступных странах, например Сингапуре, условную авоську смартфонов, разблокированных под работу в России", – уточнил Масалович.
В свою очередь, координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал Москве 24, что ни Google, ни Apple, скорее всего, не решатся пойти на подобное отключение. По мнению специалиста, это будет слишком сильный удар по репутации компаний как надежных поставщиков безопасной продукции.
"Потенциальные покупатели будут понимать, что они не до конца купили продукт, не до конца его контролируют", – сказал Парфентьев.
Ранее россиянам посоветовали перенести данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Отмечается, что пользователи могут столкнуться со сложностями из-за проблем оплаты зарубежных сервисов. В качестве альтернативы эксперты советуют обратить внимание на отечественные хранилища "Облако Mail.ru" и "Яндекс.Диск".
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