Эксперт объяснил, почему важно регулярно перезагружать смартфон

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Чтобы избежать программных сбоев, смартфон необходимо перезагружать хотя бы один раз в неделю. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
"Каждую ночь отключать телефон не обязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю", – отметил Самойленко.
При этом важно делать это через полное выключение, оставив устройство без питания на несколько минут. По его словам, это вернет устройству нормальную работоспособность и позволит перезапустить приложения.
Тем не менее Самойленко признал, что, как бы часто пользователь ни перезагружал устройство, со временем оно все равно начнет работать медленнее.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, как продлить время работы смартфона. По его словам, если аккумулятор быстро садится, то можно попробовать отключить фоновые приложения и сервисы, а также снизить яркость экрана.
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