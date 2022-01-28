Эксперт рассказал, как продлить время работы смартфона

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Если аккумулятор смартфона быстро садится, то можно попробовать отключить фоновые приложения и сервисы, чтобы продлить время работы устройства. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
"Приложения, которые работают в фоновом режиме, надо отключить или удалить, если они не используются. Также способствуют быстрой разрядке аккумулятора постоянно включенный мобильный интернет или геолокация", – объяснил он.
Помимо этого, можно попробовать уменьшить яркость экрана и сменить живые обои на статичные. Тем не менее бывают ситуации, когда проще заменить аккумулятор на новый, например в случаях, когда все вышеперечисленные рекомендации не помогают смартфону проработать дольше.
Ранее эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что сим-карта является своего рода жестким диском, который изнашивается по мере внесения и удаления с нее данных. В связи с этим он рекомендовал обновлять сим-карты каждые 4–5 лет, чтобы избежать возможных проблем со связью.
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