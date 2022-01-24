Эксперт предупредила о слежке через ряд мобильных приложений

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Иногда мобильные приложения и сервисы могут собрать достаточно подробную информацию о пользователях, сообщила менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова агентству "Прайм".
По ее словам, многие приложения встраивают рекламные трекеры как для собственных нужд, так и для продажи персональных сведений. Она подчеркнула, что в самих трекерах нет большого риска, так как информация в них обезличена. В то же время в комплексе с передачей GPS-данных и MAC-адресом трекеры могут помочь отследить пользователя.
"Самый большой риск для пользователя представляет непосредственно сталкерское ПО – оно позволяет не только в реальном времени следить за перемещением мобильного устройства, но и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию", – отметила Михайлова.
Среди известных экземпляров сталкерского ПО она перечислила Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard, pcTattleTale. Одним из основных рисков таких приложений она назвала недостаточную продуманность в вопросах сохранности собираемых данных и возможную утечку.
Ранее эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET провели исследование, посвященное тому, как россияне соблюдают правила цифровой безопасности и защиты гаджетов.
Эксперты установили, что большинство россиян не уделяют внимания защите собственных устройств. Опрос показал, что 35% респондентов забывают о необходимости защиты гаджетов, а еще 19% попросту не видят в этом необходимости. Порядка трети россиян не дают свою персональную электронику другим людям, в то время как 66% опрошенных готовы передать гаджет третьим лицам.
Эксперты отдельно оценили отношение жителей РФ к безопасности смартфонов. Судя по ответам опрошенных, 29% из них уверены в лучшей защищенности операционной системы iOS, 22% довольны уровнем защиты Android.
Что касается методов защиты, то чаще всего пользователи предотвращают хакерские атаки с помощью антивирусов. Также популярны двухфакторная аутентификация и использование менеджеров паролей.
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