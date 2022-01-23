Россиянам объяснили, почему периодически необходимо менять сим-карту

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Сим-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные.

По мере того, как в память загружается новая информация, а старая удаляется, сим-карта изнашивается. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

В целом это происходит через 10–15 лет, подчеркнул Лысенко, однако некоторые владельцы смартфонов вынуждены обращаться за заменой сим-карт раньше.

"Основная причина у пользователей – это отсутствие связи. Еще бывают случаи, когда невозможно зарегистрировать сим-карту в сети, несмотря на то, что все внутренние настройки смартфона выставлены правильно. В таких случаях тоже меняют сим-карту", – сказал Лысенко в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать подобных ситуаций, подчеркнул эксперт, сим-карты следует менять каждые 4–5 лет.

Ранее сообщалось, что Apple в сентябре 2022 года намерена отказаться от физической сим-карты в будущем iPhone 14. Отмечалось, что компания провела переговоры с операторами мобильной связи в США, на которых сообщила о переходе на виртуальную сим-карту (eSIM). Однако предполагается, что безсимочные устройства сначала будут доступны только для американцев.