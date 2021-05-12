Эксперт объяснил необходимость переходного этапа для регистрации M2M сим-карт

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Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал сообщение о том, что Минцифры введет переходный период для регистрации операторами связи М2М сим-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает RT.
"Нужно понимать, что это специализированные сим-карты. Они созданы не для звонков, а для передачи определенных объемов информации, в некоторых случаях очень небольших объемов информации. Поскольку таких сим-карт очень много может быть, то есть берем какой-нибудь дом, где тысячи квартир и необходимо снабдить все счетчики подобными сим-картами", – пояснил он.
Кусков подчеркнул, что из-за этого нет еще определенных технологических решений для исполнения законов, которые должны вступить в силу совсем скоро.
По его мнению, этот переходный период позволит компаниям привести в порядок все юридические аспекты и уже быть полностью легитимными.
Ранее в Минцифры рассказали о наличии российских аналогов Zoom. В ведомстве отметили, что РФ имеет минимум пять систем видеосвязи.
Искать аналоги пришлось после появления информации о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
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