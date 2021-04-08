Володин заявил, что ситуация с Zoom подтвердила важность импортозамещения в сфере IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недавняя ситуация с компанией Zoom дает повод задуматься об отечественных IT-компаниях, которые могут составить достойную конкуренцию зарубежному сервису. Об этом сообщают "Дни.ру".

Он отметил, что тема современных технологий является очень актуальной в период пандемии и ее необходимо обсуждать и повышать интерес к российским разработчикам и аналогам Zoom.

По мнению политика, это вопрос не только экономики, но и безопасности. Он убежден, что импортозамещение в сфере ПО положительным образом скажется сразу на нескольких сферах общества.

"Мы уже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли", – заявил председатель Госдумы, отметив, что в таких ситуациях необходимо заниматься созданием условий для развития отечественных сервисов.

Ранее Роскомнадзор порекомендовал переходить на российские аналоги Zoom. Там отметили, что отечественные компании и госорганы рискуют получить отказ в обслуживании при использовании зарубежных сервисов.

Так, в Минцифры рассказали о наличии российских аналогов Zoom. Специалисты отметили, что решение приложения ограничить доступ для российских госучреждений является еще одним подтверждением, что в стране нужно развивать собственные технологические платформы.