В Zoom заявили о готовности продавать услуги в России напрямую

Фото: depositphotos/dimarik

Представитель Zoom заявил, что сервис по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. В разговоре он заметил, что компания находится в процессе развития подхода к рынку.

Представитель Zoom подчеркнул РИА Новости, что новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов через сайт напрямую.

Ранее американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ российским компаниям с госучастием.

После этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что в ответ сервис могут полностью заблокировать в России.