В Совфеде не исключили блокировки Zoom

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что в случае принятия компанией Zoom решения о запрете продажи доступа к сервису госучреждениям России его могут полностью заблокировать. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", – отметил Башкин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
При этом в пресс-службе сервиса отметили, что определенные выводы будут сделаны только после проведения собственной проверки.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom, а также будет больше ориентироваться на отечественную систему "Сферум".
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