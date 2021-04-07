В Минпросвещения ответили на запрет Zoom продавать программу госучреждениям

11:10
Фото: Depositphotos/dennizn
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom. Заявление он сделал во время онлайн-конференции "Как изменилось качество образования в России".
По словам министра, Россия будет ориентироваться на собственное программное обеспечение.
"Во-первых, мы за обучение в офлайне. Во-вторых, есть наша отечественная система "Сферум", которую мы недавно презентовали. Поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение", – отметил Кравцов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
При этом в пресс-службе сервиса отметили, что определенные выводы будут сделаны только после проведения собственной проверки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: