В Минпросвещения ответили на запрет Zoom продавать программу госучреждениям

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom. Заявление он сделал во время онлайн-конференции "Как изменилось качество образования в России".

По словам министра, Россия будет ориентироваться на собственное программное обеспечение.

"Во-первых, мы за обучение в офлайне. Во-вторых, есть наша отечественная система "Сферум", которую мы недавно презентовали. Поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение", – отметил Кравцов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.

При этом в пресс-службе сервиса отметили, что определенные выводы будут сделаны только после проведения собственной проверки.

