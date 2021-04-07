Ректор РГГУ прокомментировал ограничение использования сервиса Zoom в университетах

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов считает важным переход на отечественные платформы для видеоконференций при наличии альтернативных решений. По мнению ректора, это обеспечит информационную безопасность и защиту каналов связи.
В СМИ появились сообщения о том, что компания Zoom отключает российские государственные компании от возможности пользоваться своим онлайн-сервисом и видеосвязью. Ограничения коснулись уже и некоторых российских вузов. В Высшей школе экономики сообщили, что сервис Zoom отказался продлить университету корпоративную лицензию. Сообщается, что ограничения были введены в одностороннем порядке по отношению к российским юридическим лицам.
Представители головного офиса компании Zoom Video Communications в США сообщили, что такие сведения могут основываться на сообщении одного из агентств, которое занимается продажами на партнерской основе. Выводы будут сделаны после проведения проверки, отметили в компании.
В свою очередь, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов сообщил Москве 24, что вуз пока не получил уведомления об отказе в лицензии на пользование сервисом Zoom.
"Никаких указаний пока не было, от Zoom извещений не приходило. Я все время на связи с нашим управлением информационной безопасности и информационных технологий. Ничего подобного они не получали на сегодняшний день", – заявил Безбородов.
Ректор РГГУ сообщил, что вуз пользуется Zoom-платформой на протяжении последнего года. Однако теперь учебный процесс вновь переведен в офлайн и встречи с коллегами и партнерами все чаще происходят очно. Поэтому количество мероприятий и видеоконференций в Zoom сильно сократилось.
По мнению Безбородова, переход на отечественные платформы является логичным в целях информационной безопасности.
"У нас корпоративный Zoom, поэтому к нам очень трудно пробиться со стороны, есть защитные механизмы. Но в целом, если Россия будет двигаться к каким-то заменителям, я думаю, мы бы только это приветствовали", – добавил Безбородов.
Также ректор РГГУ отметил, что конкуренция с международными и зарубежными вузами очень активная, поэтому важно думать о каналах передачи информации. "И наука, и высшая школа – это открытое пространство. Значит, там присутствует конкуренция. И совсем нежелательно, чтобы это все куда-то выходило", – подчеркнул ректор.
Ректор отметил, что, как только будут предложены альтернативные варианты, в вузе готовы будут это обсудить и принять решение.
Ранее сообщалось, что концерн "Автоматика" уже занимается разработкой облачной платформы для защищенной видео-конференц-связи. Организация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", планирует создать отечественный аналог популярного сервиса Zoom.
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