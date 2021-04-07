В Минцифры рассказали о наличии российских аналогов Zoom

15:04
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РФ имеет минимум пять систем видеосвязи, способных составить конкуренцию сервису Zoom. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры России Максима Паршина.
По его словам, решение приложения ограничить доступ для российских госучреждений является еще одним подтверждением, что в стране нужно развивать собственные технологические платформы.
"О рисках зависимости от решений иностранных компаний и международной политики мы неоднократно сигнализировали и в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" проводим комплексную работу по развитию импортозамещения и российских цифровых решений", – уточнил Паршин.
Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что действия сервиса Zoom могут расцениваться как недружественные.
"Мы продолжаем мягкое, но последовательное противодействие друг с другом в цифровом пространстве, это касается и недружественных действий некоторых социальных сетей, а теперь и данного сервиса конференц-связи", – цитирует его RT.
Боярский также добавил, что нужно развивать российские аналоги сервисов видеосвязи, которые смогут стать альтернативой приложения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom, а также будет больше ориентироваться на отечественную систему "Сферум".
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