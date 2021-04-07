В Кремле рассказали об альтернативах Zoom в России

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В Кремле рассказали, что в России есть альтернативы Zoom, их необходимо дорабатывать, а затем переходить на них. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль сожалеет о решении ограничить пользование Zoom в стране.

"В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые. Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше", – уточнил представитель Кремля.

Он также добавил, что в РФ есть сервисы, способные компенсировать отсутствие Zoom. Кроме того, как отмечают специалисты, им необходима доработка, чтобы россияне могли пользоваться приложениями.

Помимо этого, Песков рассказал, что Путин пользовался сервисом Zoom для международных контактов.

"Некоторые международные контакты организовывались по Zoom. Президент сам в ходе многочисленных ВКС Zoom не пользуется, в рабочих планах тоже не используем", – цитирует пресс-секретаря "Газета.ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom, а также будет больше ориентироваться на отечественную систему "Сферум".