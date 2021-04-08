Роскомнадзор рекомендовал переходить на российские аналоги Zoom

11:18
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Всем пользователям в России стоит перейти на российские аналоги Zoom. Такую рекомендацию дали в Роскомнадзоре.
Там отметили, что отечественные компании и госорганы рискуют получить отказ в обслуживании при использовании зарубежных сервисов.
"Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", – подчеркнули в Роскомнадзоре.
Замглавы Минцифры России Максим Паршин отмечал, что РФ имеет минимум пять систем видеосвязи, способных составить конкуренцию сервису Zoom.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство примет любой вариант развития событий в ситуации с ограничениями от компании Zoom, а также будет больше ориентироваться на отечественную систему "Сферум".
Позднее представитель Zoom заявил, что сервис по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. В разговоре он заметил, что компания находится в процессе развития подхода к рынку.
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