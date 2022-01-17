Названы самые продаваемые смартфоны в России

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Фото: depositphotos/GoodluzGoodluz
Группа "М.Видео-Эльдорадо" подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 году. Были названы самые продаваемые и наиболее выгодные устройства, передает "Газета.ру".
В количественном выражении самыми продаваемыми телефонами стали Xiaomi Redmi 9A. На втором месте по числу проданных смартфонов располагается iPhone 11, а замыкает тройку Samsung Galaxy A12 с объемом памяти на 32 гигабайта.
По объемам выручки в 2021 году лидируют iPhone 11 на 128 и 64 гигабайта соответственно. Далее расположились iPhone 12 (128 гигабайтов), 12 Pro Max (256 гигабайтов) и 12 Pro (128 гигабайтов).
По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", самым популярным производителем среди покупателей в РФ остается Samsung. На второе место вышла китайская Xiaomi, сместив с этой позиции Apple.
Эксперт компании Intel Светлана Муреева ранее рассказала, каким образом можно ускорить работу своего смартфона. Процессы можно оптимизировать за счет отключения автозапуска, очистки памяти и сброса до заводских настроек.
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