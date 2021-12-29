Эксперт назвала способы ускорить работу смартфона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ускорить работу смартфона можно при помощи отключения автозапуска, очистки памяти и сброса до заводских настроек. Об этом "Газете.ру" рассказала эксперт компании itel Светлана Муреева.

"Для очистки устройства от системного мусора существуют как встроенные, так и сторонние приложения. Они позволяют в один клик очистить кэш, разгрузить систему от фоновых процессов и избавиться от ненужных файлов, что положительно скажется на скорости работы устройства", – пояснила Муреева.

Она добавила, что ускорить работу смартфона также поможет отключение автозапуска приложений, работающих в фоновом режиме.

Эксперт отметила, что негативно сказаться на быстродействии устройства способна и нехватка памяти.

"Когда в смартфоне недостаточно физической памяти, он начинает подвисать. Лучше держать свободными несколько гигабайт памяти, чтобы приложения функционировали без сбоев и могли обновляться", – рекомендовала Муреева.

Еще одним важным аспектом, по ее словам, является своевременное обновление операционной системы и программного обеспечения. Кроме того, для ускорения работы гаджета можно произвести сброс до заводских настроек.

"Данная функция полностью очистит память устройства. Такой способ обычно используется, когда смартфон переходит к другому владельцу или работа устройства сильно замедлилась, а все другие способы не оказывают должного эффекта", – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли способ на 30% увеличить срок службы аккумуляторов смартфонов. Во время циклической эксплуатации литиевых аккумуляторов в них образуются так называемые островки неактивного лития, из-за чего падает энергоемкость батарей. Исследователи выяснили, что при особых условиях зарядного и разрядного тока этот литий можно активизировать.