Ученые нашли способ продлить срок службы аккумуляторов смартфонов

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Американские ученые нашли способ на 30% увеличить срок службы аккумуляторов смартфонов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как объяснили исследователи, во время циклической эксплуатации литиевых аккумуляторов в них образуются так называемые островки неактивного лития, из-за чего падает энергоемкость батарей. Ученые предположили, что при особых условиях зарядного и разрядного тока этот литий можно активизировать.

В ходе эксперимента они выяснили, что литий действительно можно восстановить с помощью особого метода зарядки. У них получилось увеличить срок службы тестового аккумулятора на 30%. Тем не менее специалисты отмечают, что повторить подобный эксперимент в домашних условиях невозможно.

Ранее канадские ученые разработали гибкий аккумулятор на основе марганцево-цинковых компонентов, который можно растягивать и даже стирать. Он может выдержать 39 стирок, а также сохранять 75% емкости после 500 циклов зарядки.

