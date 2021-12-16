Ученые создали гибкий аккумулятор, который можно постирать

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Канадские ученые из Университета Британской Колумбии разработали гибкий аккумулятор на основе марганцево-цинковых компонентов, который можно растягивать и даже стирать. Об этом сообщает "Газета.ру".

Конструктивно батарея состоит из ультратонких накопителей, интегрированных в слои эластичного полимера. Благодаря его свойствам аккумулятор может выдерживать различного рода деформации: например, растягиваться в два раза.

Отмечается, что способность таких батарей выдерживать стирку делает перспективным их использование в создании умной одежды. Сегодня гибкий аккумулятор может выдержать 39 стирок, а также сохранять 75% емкости после 500 циклов зарядки. Ученые планируют значительно продлить срок его службы и мощность.

Ранее стало известно, что ученые из Израиля научились добывать вещество, которое, по их мнению, может помочь завершить пандемию коронавируса. Исследователи установили, что вещество, извлекаемое из зеленых морских водорослей, может помочь предотвратить заражения клеток человека коронавирусами. В будущем это поможет разработать эффективный препарат от COVID-19.