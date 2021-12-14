Ученые назвали причину мощного взрыва во Вселенной

Фото: depositphotos/NASA.image
Группа ученых под руководством Массачусетского технологического института установила причину возникновения яркой синей вспышки, которую заметили в 2018 году. Исследователи полагают, что источником этого излучения была умирающая звезда. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Яркая вспышка, получившая название AT2018cow, или "Корова", была замечена в галактике, находящейся в 200 миллионах световых лет от Земли. Внимание ученых она привлекла тем, что обладала свойствами, нехарактерными для сверхновой.
Исследователям удалось установить, что AT2018cow испускает не только световой сигнал, но и импульсы высокоэнергетического рентгеновского излучения с частотой 225 герц. Эти импульсы возникают каждые 4,4 миллисекунды в течение 60 дней.
Основываясь на этих данных, ученые предположили, что речь идет об объекте, чей диаметр составляет не более тысячи километров, а масса равна 800 массам Солнца. Подобные параметры свойственны для черных дыр или нейтронных звезд.
Это позволило установить, что вспышка AT2018cow, по сути, является результатом превращения звезды в черную дыру или нейтронную звезду. Сформировавшийся объект начал поглощать материал, оставшийся от первоначальной звезды. Накопленная энергия в результате высвободилась в виде мощного взрыва.
Ранее ученые впервые нашли планету, которая вращается вокруг двух звезд. Небесное тело под кодовым названием TIC 172900988b располагается в системе TIC 172900988. Полный оборот вокруг звезд планета совершает менее чем за год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: