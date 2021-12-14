Ученые назвали причину мощного взрыва во Вселенной

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Группа ученых под руководством Массачусетского технологического института установила причину возникновения яркой синей вспышки, которую заметили в 2018 году. Исследователи полагают, что источником этого излучения была умирающая звезда. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Яркая вспышка, получившая название AT2018cow, или "Корова", была замечена в галактике, находящейся в 200 миллионах световых лет от Земли. Внимание ученых она привлекла тем, что обладала свойствами, нехарактерными для сверхновой.

Исследователям удалось установить, что AT2018cow испускает не только световой сигнал, но и импульсы высокоэнергетического рентгеновского излучения с частотой 225 герц. Эти импульсы возникают каждые 4,4 миллисекунды в течение 60 дней.

Основываясь на этих данных, ученые предположили, что речь идет об объекте, чей диаметр составляет не более тысячи километров, а масса равна 800 массам Солнца. Подобные параметры свойственны для черных дыр или нейтронных звезд.

Это позволило установить, что вспышка AT2018cow, по сути, является результатом превращения звезды в черную дыру или нейтронную звезду. Сформировавшийся объект начал поглощать материал, оставшийся от первоначальной звезды. Накопленная энергия в результате высвободилась в виде мощного взрыва.

Ранее ученые впервые нашли планету, которая вращается вокруг двух звезд. Небесное тело под кодовым названием TIC 172900988b располагается в системе TIC 172900988. Полный оборот вокруг звезд планета совершает менее чем за год.