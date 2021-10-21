Ученые МГУ разработали метод, позволяющий прогнозировать появление новых звезд

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Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали новый теоретический подход, позволяющий прогнозировать открытие новых звезд во Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что единый эволюционный подход необходим, чтобы объяснить появление во Вселенной радиопульсаров, поляров, магнетаров, рентгеновских пульсаров и других явлений.

"Астрофизики МГУ решили посмотреть, как выглядят множество открытых за последние годы новых объектов, и предприняли попытку своего рода "великого объединения" в мире релятивистских замагниченных звезд. <…> Картина эволюции сверхкомпактных объектов Вселенной, разработанная астрофизиками МГУ, предсказывает новые, еще не открытые объекты", – отметили в пресс-службе.

Ученые предлагают рассматривать теоретический объект по трем основным параметрам: массе, магнитному дипольному моменту и скорости вращения вокруг оси. Построенные на их основе расчеты позволяют воссоздать электродинамические процессы, возникающие в падающей звезде под действием гравитационного поля.

Благодаря новому подходу астрофизики разработали сценарии образования нейтронных звезд из белых карликов.

Отмечается, что проведенный авторами исследования популяционный синтез такого превращения в природе, который показал, что рассмотренный сценарий представляет собой реальную эволюционную веточку образования магнетаров – нейтронных звезд с сильным магнитным полем.

"Таким образом, дана интерпретация многим проявлениям нейтронных звезд и белых карликов. Найдены дополнительные возможности образования магнетаров в областях со слабым или нулевым звездообразованием", – заключили в пресс-службе МГУ.

Ранее исследователи из Великобритании, США и Китая установили, что внутри существовавшего на раннем этапе развития Солнечной системы протопланетного диска около 4,5 миллиарда лет назад существовал разрыв. На такой вывод их натолкнула разница в составе астероидов, падающих на Землю.

