Умные колонки Apple получили поддержку русского языка

Фото: apple.com

Умные колонки HomePod и HomePod mini получили поддержку русского и голландского языков. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, голосовой помощник Siri на колонках работает только на языках тех стран, где продукт официально доступен. Это означает, что устройство в скором времени можно будет приобрести в России.

HomePod Software 15.2 также позволяет использовать удешевленную подписку Apple Music Voice Plan. Благодаря этому пользователи могут подписываться на Apple Music и использовать приложение только через Siri.

Ранее сообщалось, что Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, однако работает над опцией, которая позволит видеть посты в хронологическом порядке. В компании подчеркнули, что создают новые опции и предоставляют больше возможностей, а не стараются перевести все обратно.

