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Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, однако работает над опцией, которая позволит видеть посты в хронологическом порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Meta в РФ.

"Мы экспериментируем с "Избранным" – возможностью решать, чьи сообщения вы хотите видеть выше", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что создают новые опции и предоставляют больше возможностей, а не стараются перевести все обратно.

Ранее менеджер компании Itel Светлана Муреева сообщила, что из-за соображений безопасности не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. При этом специалист отметила, что на сам аккумулятор смартфона ночная зарядка никак не влияет, так как в современных устройствах имеются микросхемы контроллера заряда, регулирующие подачу тока.

