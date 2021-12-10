Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее пользователи пожаловались на неполадки в работе онлайн-сервисов банка. В частности, фиксировались проблемы при использовании мобильного приложения, также некоторые клиенты не могли войти в свой аккаунт.

Жалобы поступали от клиентов "Тинькофф" из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России.

До этого сбой произошел в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Проблемы возникали при отображении данных счетов и при попытке совершить денежный перевод. Позднее работа сервиса была восстановлена.