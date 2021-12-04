В работе Telegram произошел сбой

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В Telegram произошел сбой. О неполадках в работе мессенджера сообщают пользователи из России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 18:35 по московскому времени было замечено 672 отчета о неполадках в работе соцсети. 46% пользователей отметили проблемы с приложением, 34% указали на трудности с подключением к серверу и 26% заметили проблемы с получением сообщений.

Больше всего о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Также на сбои пожаловались пользователи в Белоруссии и на Украине.

Ранее произошел сбой в работе Instagram. Наибольшее количество жалоб, поступивших от пользователей, связано с работой приложения и сайта, а также соединения с сервером.