В работе Twitter произошел сбой

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Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения популярных ресурсов в Сети.

Жалобы на плохую работу Twitter начали поступать в 20:53 по московскому времени. О сбоях в основном сообщают пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран.

Ряд неполадок зафиксирован и в РФ. Большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта, трудности в работе возникают у пользователей приложения. Сбои фиксируются при входе в аккаунт и при других операциях.

Ранее о сбоях в работе сообщали пользователи соцсетей Instagram и Facebook. О неполадках в основном информировали жители США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши и России.