Сбой произошел в работе Instagram и Facebook

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В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

О неполадках в основном сообщают жители США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши и России.

Большинство пользователей Instagram жалуются на работу приложения, а также испытывают трудности при соединении с сервером и загрузке сайта. Неполадки в Facebook касаются входа в учетную запись и на сайт.

Предыдущий сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован накануне. О неполадках сообщали пользователи из США, Великобритании, Австралии, Франции и России.

