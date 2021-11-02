Сбой произошел в работе Instagram

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Сбой зафиксирован в работе социальной сети Instagram. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

О неполадках при использовании соцсети сообщили пользователи из ряда стран. В частности, сбои заметили жители США, Великобритании, Австралии и Франции. Кроме того, о проблемах в работе Instagram заявили россияне.

Чаще всего пользователи сталкиваются с неполадками в работе приложения. Кроме того, фиксируются сбои соединения с сервером при использовании сайта.

Предыдущий сбой в работе Instagram произошел в октябре. Тогда приложение теряло связь с сервером и некорректно отображало новостную ленту.