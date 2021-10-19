Работа "ВКонтакте" восстановлена после кратковременного сбоя

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Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя, все неполадки устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы, но это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", – сказали в пресс-службе

Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел утром вторника, 19 октября. Сервис Downdetector зарегистрировал 3 327 отчетов о проблемах с доступом к соцсети.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, а также Екатеринбурга.