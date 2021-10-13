Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе приложения. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

На сбои в работе приложения жалуются 51% пользователей, на проблемы в соединении с сервисом пожаловались 34%. Ещё 15% пользователей испытывают сложности с отправкой сообщений.

В начале октября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на фоне глобального сбоя в работе сервисов Facebook в мессенджере зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.

4 октября неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса. В частности, они были зафиксированы у Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.