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Технологии

17:54

Во время сбоев сервисов Facebook россияне перешли в Twitter, Telegram и "ВКонтакте"

технологии общество

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Во время проблем с сервисами Facebook прирост пользователей наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.

По предварительной информации, из-за ошибок в программном обновлении Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Из-за этого люди начали использовать другие доступные мессенджеры и соцсети.

"Самый большой рост отмечен у Twitter – прирост сообщений 4 октября (с 18:00 до 24:00 мск) составил 52% по отношению к среднему количеству сообщений за указанное время. На втором месте по росту оказался Telegram, который показал +23%, во "ВКонтакте" доля сообщений увеличилась на 8%", – отметили авторы исследования.

За несколько часов россияне отправили друг другу 7 миллионов сообщений в Twitter, около 5,2 миллиона сообщений во "ВКонтакте", порядка 3,8 миллиона сообщений в Telegram. Число сообщений в "Одноклассниках" практически не изменилось.

При этом количество ответов в TikTok и YouTube снизилось до 400 000 и 1 миллиона соответственно. У Facebook поток сообщений упал на 88%, а у Instagram – на 82%.

"Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" – доля сообщений там почти не изменилась", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде соцсетей и онлайн-сервисов произошел массовый сбой. Проблемы зафиксировали в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других. Эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks подсчитали, что потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов.

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