Эксперт сравнил с инсультом глобальный сбой в работе соцсетей

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Глобальный сбой в работе социальных сетей, который произошел накануне, можно сравнить с инсультам, считает эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук. Об этом сообщает Life.

"То, что произошло, можно, по сути, сравнить с инсультом, когда маленький тромбик попадает в одно очень важное место и выключает весь организм", – сказал эксперт.

Он также считает, что потерянные основателем Facebook Марком Цукербергом 6,6 миллиарда долларов не идут ни в какое сравнение с тем ущербом, который был нанесен бизнесу, работа которого тесно связана с цифровыми сервисами.

Между тем аналитики сервиса CloudPayments, как сообщает ТАСС, установили, что за время шестичасового сбоя в работе социальных сетей оборот онлайн-торговли в России упал на 5%, количество трансакций при этом снизилось на 14%.

Уточняется, что больше всего последствия падения соцсетей ощутила сфера торговли детской и взрослой одежды: оборот упал на 56%, а число транзакций – на 41%. Затем идут украшения и аксессуары (46 и 53% соответственно), а также доставка готовой еды (14%). Речь идет о магазинах и предприятиях, ведущих торговлю товарами и услугами преимущественно через площадки, принадлежащие Facebook, в частности Instagram.

Примечательно, что в это же время вырос оборот в категории "Аптеки" (на 92%), "Знакомства" (23%) и платных медицинских услуг (67%).

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались вечером 4 октября и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

