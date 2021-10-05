В работе Сбербанка произошел сбой

14:33 (обновлено 05.10.2021 14:52)
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Массовый сбой произошел в работе Сбербанка. Об этом сообщает сайт Downdetector.
По его данным, на неполадки в работе жаловались более 6 тысяч человек. Сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов РФ.
Уточняется, что жалобы на сбои начали поступать с 14:00 по московскому времени. Сейчас сбой устранен.
"По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", – сообщили ТАСС в банке.
Накануне произошел настоящий "цифровой апокалипсис": пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов.
Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. Данный сбой назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.
Помимо сбоев в работе самих приложений, перестали функционировать внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook, а также электронные пропуска в их офис, что осложнило ситуацию.
К утру 5 октября Facebook удалось восстановить доступ ко всем трем сервисам. Позднее в компании заявили, что масштабный сбой вызвало "неудачное изменение программной конфигурации".
Россиянам рассказали, почему произошел сбой в соцсетях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: