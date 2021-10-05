В работе Сбербанка произошел сбой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Массовый сбой произошел в работе Сбербанка. Об этом сообщает сайт Downdetector.

По его данным, на неполадки в работе жаловались более 6 тысяч человек. Сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов РФ.

Уточняется, что жалобы на сбои начали поступать с 14:00 по московскому времени. Сейчас сбой устранен.

"По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", – сообщили ТАСС в банке.

Накануне произошел настоящий "цифровой апокалипсис": пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов.

Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. Данный сбой назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.

Помимо сбоев в работе самих приложений, перестали функционировать внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook, а также электронные пропуска в их офис, что осложнило ситуацию.

К утру 5 октября Facebook удалось восстановить доступ ко всем трем сервисам. Позднее в компании заявили, что масштабный сбой вызвало "неудачное изменение программной конфигурации".

