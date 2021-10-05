В Facebook назвали причину сбоя в работе соцсети

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В компании Facebook назвали причину глобального сбоя в работе социальной сети. Согласно заявлению компании, неполадки случились из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь", – объяснили в Facebook.

Сбой также прервал работу различных служб компании. При этом в Facebook опровергли информацию об утечке данных пользователей.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя", – подчеркнули в компании.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за сбой в работе социальных сетей. Он заверил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger вновь начинают свою работу в режиме онлайн.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.