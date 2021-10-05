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13:59

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Эксперты рассказали о последствиях масштабного сбоя работы соцсетей

Вечер не в Сети: будут ли последствия у сбоя в работе соцсетей и мессенджеров
технологии

В понедельник вечером, 4 октября, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов. Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. К утру 5 октября все неполадки удалось устранить. Эксперты назвали этот сбой самым масштабным из зафиксированных в истории. Рассказываем, из-за чего он произошел и каковы его последствия.

Все упало

Проблемы в функционировании Facebook, Instagram и WhatsApp начались в понедельник, 4 октября, по всему миру. Об этом свидетельствовали данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Все три приложения принадлежат американской компании Facebook.

Пользователи Facebook отмечали проблему с сайтом, у Instagram не работали сайт и приложение, а пользователи WhatsApp жаловались на невозможность подключиться к серверу.

Компания подтвердила информацию о неполадках и заверила, что делает все для их быстрого устранения. Помимо сбоев в работе самих приложений, перестали функционировать внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook, а также электронные пропуска в их офис, что осложнило ситуацию. Об этом сообщали журналисты The New York Times.

Позднее пользователи из США пожаловались на сбои в работе YouTube, Zoom, Netflix, Gmail, Viber, Snapchat, Outlook, TikTok. В ряде стран возникли проблемы с мессенджером Telegram. В основном сбой коснулся Мексики и США, его также зафиксировали и в России. Пользователи также жаловались на проблемы в работе сайта и приложения Twitter. Позже в соцсети заявили, что неполадки были вызваны высокой нагрузкой.

В соцсети "ВКонтакте" тоже наблюдались сбои, говорится в данных Downdetector: пользователи сообщали о проблемах подключения к серверу и неполадках в приложении. При этом в пресс-службе соцсети заявили, что проблем в работе нет.

Произошедший сбой в Downdetector назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.

Наряду с сообщениями о глобальных неполадках портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 миллиарда пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете. На сайте не уточнили, связано ли это со сбоями в работе соцсети.

Причины глобального сбоя

Около 00:45 по московскому времени пользователи начали сообщать о возвращении доступа к Facebook и Instagram, но проблемы с WhatsApp сохранялись.

Около пяти утра проблему с мессенджером все-таки удалось решить. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор WhatsApp Inc. Уилл Кэткарт. "Сейчас мы полностью восстановились и работаем", – сообщил он.

Владелец компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook извинился перед пользователями за произошедший сбой.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми.
Марк Цукерберг
владелец компании Facebook

Причин, по которым мог произойти сбой, было несколько. В Group-IB рассказали, что причиной неполадок могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. Аналогичное предположение выдвинул и специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс. В свою очередь, портал ArsTechnica сообщил, что причиной могла стать внутренняя ошибка инженеров, не связанная с вредоносной атакой извне.

Позднее в Facebook сделали официальное заявление о том, что масштабный сбой вызвало "неудачное изменение программной конфигурации".

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь", – объяснили в Facebook.

Компания также заверила, что произошедшее не привело к раскрытию данных их клиентов.

В результате сбоя соцсети и мессенджеры Facebook не работали более шести часов, а стоимость акций компании к моменту закрытия торгов упала на 4,89% с момента их начала. Из-за случившегося Цукерберг, по данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, за день лишился более $6,4 миллиарда. Глава Facebook опустился с четвертого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира.

Последствия падения

Фото: depositphotos/Goodluz

Глава комитета по информполитике Госдумы VII созыва Александр Хинштейн уверен, что на случай таких глобальных сбоев необходимо иметь альтернативные отечественные платформы.

Подобные случаи наглядно демонстрируют необходимость альтернативы и возможности выбора. Например, если перестанет работать поиск Google, наши пользователи без проблем перейдут на "Яндекс". При этом российский поисковик и так популярнее у локальной аудитории.
Александр Хинштейн
глава комитета по информполитике Госдумы VII созыва

Хинштейн подчеркнул, что важно выстраивать прямой диалог с иностранными компаниями, что позволит открывать их представительства на территории России.

"Напомню, по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года техногиганты должны открывать офисы на территории РФ с возможностью полноценно представлять компании", – добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также считает, что ситуация с Facebook стала ответом на вопрос, нужны ли России собственные платформы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В свою очередь, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что мир при отключении соцсетей и мессенджеров становится здоровее. "Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым", – сказал он.

Сноуден также порекомендовал пользователям подумать о переходе на альтернативные каналы связи с людьми.

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