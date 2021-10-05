Эксперты рассказали о последствиях масштабного сбоя работы соцсетей

В понедельник вечером, 4 октября, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов. Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. К утру 5 октября все неполадки удалось устранить. Эксперты назвали этот сбой самым масштабным из зафиксированных в истории. Рассказываем, из-за чего он произошел и каковы его последствия.



Все упало

Проблемы в функционировании Facebook, Instagram и WhatsApp начались в понедельник, 4 октября, по всему миру. Об этом свидетельствовали данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Все три приложения принадлежат американской компании Facebook.

Пользователи Facebook отмечали проблему с сайтом, у Instagram не работали сайт и приложение, а пользователи WhatsApp жаловались на невозможность подключиться к серверу.

Компания подтвердила информацию о неполадках и заверила, что делает все для их быстрого устранения. Помимо сбоев в работе самих приложений, перестали функционировать внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook, а также электронные пропуска в их офис, что осложнило ситуацию. Об этом сообщали журналисты The New York Times.

Позднее пользователи из США пожаловались на сбои в работе YouTube, Zoom, Netflix, Gmail, Viber, Snapchat, Outlook, TikTok. В ряде стран возникли проблемы с мессенджером Telegram. В основном сбой коснулся Мексики и США, его также зафиксировали и в России. Пользователи также жаловались на проблемы в работе сайта и приложения Twitter. Позже в соцсети заявили, что неполадки были вызваны высокой нагрузкой.

В соцсети "ВКонтакте" тоже наблюдались сбои, говорится в данных Downdetector: пользователи сообщали о проблемах подключения к серверу и неполадках в приложении. При этом в пресс-службе соцсети заявили, что проблем в работе нет.

Произошедший сбой в Downdetector назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.

Наряду с сообщениями о глобальных неполадках портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 миллиарда пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете. На сайте не уточнили, связано ли это со сбоями в работе соцсети.



Причины глобального сбоя

Около 00:45 по московскому времени пользователи начали сообщать о возвращении доступа к Facebook и Instagram, но проблемы с WhatsApp сохранялись.

Около пяти утра проблему с мессенджером все-таки удалось решить. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор WhatsApp Inc. Уилл Кэткарт. "Сейчас мы полностью восстановились и работаем", – сообщил он.

Владелец компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook извинился перед пользователями за произошедший сбой.





Марк Цукерберг владелец компании Facebook Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми.

Причин, по которым мог произойти сбой, было несколько. В Group-IB рассказали, что причиной неполадок могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. Аналогичное предположение выдвинул и специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс. В свою очередь, портал ArsTechnica сообщил, что причиной могла стать внутренняя ошибка инженеров, не связанная с вредоносной атакой извне.

Позднее в Facebook сделали официальное заявление о том, что масштабный сбой вызвало "неудачное изменение программной конфигурации".

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь", – объяснили в Facebook.

Компания также заверила, что произошедшее не привело к раскрытию данных их клиентов.

В результате сбоя соцсети и мессенджеры Facebook не работали более шести часов, а стоимость акций компании к моменту закрытия торгов упала на 4,89% с момента их начала. Из-за случившегося Цукерберг, по данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, за день лишился более $6,4 миллиарда. Глава Facebook опустился с четвертого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира.

Последствия падения

Глава комитета по информполитике Госдумы VII созыва Александр Хинштейн уверен, что на случай таких глобальных сбоев необходимо иметь альтернативные отечественные платформы.





Александр Хинштейн глава комитета по информполитике Госдумы VII созыва Подобные случаи наглядно демонстрируют необходимость альтернативы и возможности выбора. Например, если перестанет работать поиск Google, наши пользователи без проблем перейдут на "Яндекс". При этом российский поисковик и так популярнее у локальной аудитории.

Хинштейн подчеркнул, что важно выстраивать прямой диалог с иностранными компаниями, что позволит открывать их представительства на территории России.

"Напомню, по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года техногиганты должны открывать офисы на территории РФ с возможностью полноценно представлять компании", – добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также считает, что ситуация с Facebook стала ответом на вопрос, нужны ли России собственные платформы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В свою очередь, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что мир при отключении соцсетей и мессенджеров становится здоровее. "Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым", – сказал он.

Сноуден также порекомендовал пользователям подумать о переходе на альтернативные каналы связи с людьми.

