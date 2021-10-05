Хинштейн заявил о необходимости альтернативных соцсетей

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Фото: Depositphotos/GaudiLab
При глобальном сбое в работе популярных социальных сетей необходимо иметь альтернативные отечественные платформы, считает глава комитета по информполитике Госдумы VII созыва Александр Хинштейн.
"Подобные случаи наглядно демонстрируют необходимость альтернативы и возможности выбора. Например, если перестанет работать поиск Google, наши пользователи без проблем перейдут на "Яндекс". При этом российский поисковик и так популярнее у локальной аудитории", – сказал он ТАСС.
Хинштейн отметил важность наличия отечественных платформ и выстраивания с иностранными компаниями прямого диалога, что позволит открывать их представительства на территории России.
"Напомню, по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года техногиганты должны открывать офисы на территории РФ с возможностью полноценно представлять компании", – уточнил он.
По словам Хинштейна, глобальный сбой в работе социальных сетей заставил задуматься о роли интернета в жизни человека и вспомнить, что существуют и другие способы времяпрепровождения: чтение книг, общение с близкими.
Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.
В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Россиянам рассказали, почему произошел сбой в соцсетях
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