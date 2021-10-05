Отключение Facebook заставило пользователей задуматься о зависимости от соцсетей – эксперт

10:47
Фото: depositphotos/Goodluz
Сбой в работе социальной сети Facebook заставил людей задуматься об их зависимости от интернета, заявила РИА Новости специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис.
"Это дает нам возможность задуматься о том, насколько важен Facebook в нашей жизни. Нам пришлось подумать о негативных сторонах. Мы сейчас на той необычной стадии, когда технологии захватили нашу жизнь", – отметила эксперт.
Она объяснила, что сбои в работе соцсетей вызвали реальные последствия для многих пользователей. По словам специалиста, из-за данной проблемы люди задумались о том, сколько времени они тратят на социальные сети и как это сказывается на их личной жизни.
Ингрид Стерджис сообщила, что эти неполадки в работе были необычными, так как они произошли на следующие сутки после того, как экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген рассказала телеканалу CBS о пренебрежении компанией безопасностью ради увеличения прибыли.
Бывшая сотрудница компании втайне копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала ряд обличительных материалов, в которых говорится, что Facebook лжет людям по поводу большого прогресса в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
В понедельник, 4 октября, начались неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов, которые продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.
В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
В интернете появились мемы о сбое в соцсетях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: