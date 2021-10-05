Отключение Facebook заставило пользователей задуматься о зависимости от соцсетей – эксперт

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Сбой в работе социальной сети Facebook заставил людей задуматься об их зависимости от интернета, заявила РИА Новости специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис.

"Это дает нам возможность задуматься о том, насколько важен Facebook в нашей жизни. Нам пришлось подумать о негативных сторонах. Мы сейчас на той необычной стадии, когда технологии захватили нашу жизнь", – отметила эксперт.

Она объяснила, что сбои в работе соцсетей вызвали реальные последствия для многих пользователей. По словам специалиста, из-за данной проблемы люди задумались о том, сколько времени они тратят на социальные сети и как это сказывается на их личной жизни.

Ингрид Стерджис сообщила, что эти неполадки в работе были необычными, так как они произошли на следующие сутки после того, как экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген рассказала телеканалу CBS о пренебрежении компанией безопасностью ради увеличения прибыли.

Бывшая сотрудница компании втайне копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала ряд обличительных материалов, в которых говорится, что Facebook лжет людям по поводу большого прогресса в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.

В понедельник, 4 октября, начались неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов, которые продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

