В Facebook объяснили, почему случился масштабный сбой

В Facebook объяснили, почему произошел сбой, который длился около шести часов. Неполадки вызвали изменения конфигурации основных роутеров, которые отвечают за координацию сетевого трафика.

С проблемами столкнулся не только Facebook, но и его дочерние компании – WhatsApp и Instagram. СМИ назвали произошедшее самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру. А эксперты тут же начали выдвигать версии, почему случился сбой, винили в том числе хакеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.