Работа WhatsApp полностью восстановлена после сбоя

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Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после сбоя. Об этом сообщил гендиректор Уилл Каткарт в своем Twitter-аккаунте.

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", – подтвердил Каткарт.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за сбой в работе социальных сетей. Он заверил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger вновь начинают свою работу в режиме онлайн.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.