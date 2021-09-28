Пользователи сообщают о глобальных сбоях в работе Twitter

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В работе соцсети Twitter замечены масштабные сбои. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий неисправности и отключения популярных интернет-ресурсов.

Пользователи начали сообщать о неполадках примерно после 18:40 по московскому времени. Чаще всего сообщения поступали из США, Великобритании и Канады.

Большая часть пользователей столкнулась с неисправной работой сайта и неполадками в работе приложения. Также отмечаются проблемы со входом в учетную запись.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. 58% пользователей из России, Украины, Италии и ряда других стран пожаловались на неполадки в работе приложения, 22% столкнулись с проблемами при подключении.